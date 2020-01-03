Здесь рождаются новости.

В развитии фронтальных камер смартфонов наступает «мозаичная» эра

Дата:
Инсайдер Ice Universe решил раскрыть новый этап развития передних камер мобильных гаджетов. Речь идет о «мозаичной» эре. Согласно словам информатора,

Инсайдер Ice Universe решил раскрыть новый этап развития передних камер мобильных гаджетов. Речь идет о «мозаичной» эре.

Согласно словам информатора, 2-3 года назад фронтальные камеры у смартфонов располагались в так называемой «моноброви». Потом эти вырезы уменьшились, получив форму капель. Сейчас же популярностью пользуются выдвижные объективы и овальные отверстия, расположенные в углу дисплея. Однако в этом году в продажу поступят устройства с подэкранными камерами.

На опубликованных инсайдером снимках можно увидеть «мозаики» на экранах девайсов, которые будут выполнять функции передних камер. Он добавил, что поначалу технология окажется несовершенной, поэтому область, где находится объектив, будет сильно выделяться, но в будущем этот недостаток, скорее всего, исправят.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Опубликован список самых полезных для водителей бесплатных приложений
  2. Составлен список самых интересных гаджетов 2019 года
  3. Новый процессор Intel Core i3 по мощности будет сопоставим Core i7-7700

Эти новости могут вас заинтересовать

В Самаре создали искусственную кожу для робота-космонавта

В Китае ученые создали медицинские «световые мечи»

Nokia представила новый смартфон с пятью тыловыми камерами

В NASA разработали новую технологию печати трехмерных объектов

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках