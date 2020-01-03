В развитии фронтальных камер смартфонов наступает «мозаичная» эра

Инсайдер Ice Universe решил раскрыть новый этап развития передних камер мобильных гаджетов. Речь идет о «мозаичной» эре.

Согласно словам информатора, 2-3 года назад фронтальные камеры у смартфонов располагались в так называемой «моноброви». Потом эти вырезы уменьшились, получив форму капель. Сейчас же популярностью пользуются выдвижные объективы и овальные отверстия, расположенные в углу дисплея. Однако в этом году в продажу поступят устройства с подэкранными камерами.

На опубликованных инсайдером снимках можно увидеть «мозаики» на экранах девайсов, которые будут выполнять функции передних камер. Он добавил, что поначалу технология окажется несовершенной, поэтому область, где находится объектив, будет сильно выделяться, но в будущем этот недостаток, скорее всего, исправят.