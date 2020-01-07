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В психдиспансере Красноярска нашли пропавшую 16 лет назад девушку

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В психдиспансере города Красноярск была обнаружена девушка, пропавшая шестнадцать лет назад и имевшая проблемы с психикой. В СМИ сообщают, что все эти

В психдиспансере города Красноярск была обнаружена девушка, пропавшая шестнадцать лет назад и имевшая проблемы с психикой.

В СМИ сообщают, что все эти годы девушка провела в медицинском учреждении, работники которого долгое время пытались найти родных и близких пациентки. Для этого они обращались в правоохранительные органы и выпускали соответствующие сюжеты на телевидении. Отмечается, что пропавшая жила в Томске. Когда ей было 16 лет, она отправилась в магазин и не вернулась домой.

По причине «детского» внешнего вида девушки и того факта, что она не могла объяснить окружающим, что с ней произошло, сотрудники правоохранительных органов пытались установить личность ребенка, а не взрослого человека. Найти ее родственников удалось только после обращения в волонтерскую организацию, которая распространила информацию о пропавшей по всей России.

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