В Оренбургской области двое детей погибли в карьере рудника

Анжелика Линькова, представитель управления СК РФ по Оренбургской области, сообщила о начале проверки после появления информации о гибели двух школьников в карьере рудника.

Согласно сведениям, опубликованным изданием РЕН ТВ, данный инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Калиновка в местном карьере. Два ребенка катались на ледяных горках, когда на них обрушилась горная порода.

Однако в региональном Следственном комитете пока не смогли подтвердить эти данные. По словам Линьковой, необходимо для начала провести доследственную проверку, опросив местных жителей и узнав, где именно находились дети.