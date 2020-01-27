Здесь рождаются новости.

В Оренбургской области двое детей погибли в карьере рудника

Дата:
Анжелика Линькова, представитель управления СК РФ по Оренбургской области, сообщила о начале проверки после появления информации о гибели двух школьни

Анжелика Линькова, представитель управления СК РФ по Оренбургской области, сообщила о начале проверки после появления информации о гибели двух школьников в карьере рудника.

Согласно сведениям, опубликованным изданием РЕН ТВ, данный инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Калиновка в местном карьере. Два ребенка катались на ледяных горках, когда на них обрушилась горная порода.

Однако в региональном Следственном комитете пока не смогли подтвердить эти данные. По словам Линьковой, необходимо для начала провести доследственную проверку, опросив местных жителей и узнав, где именно находились дети.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Пенелопа Крус появилась на красной дорожке в прозрачном платье
  2. Жительница Урала постирала новорожденного ребенка в стиральной машине
  3. Блогер-фрик Саша Шпак показал фото в крошечном бикини

Эти новости могут вас заинтересовать

Ученые выяснили, из чего сделана одежда ледяного человека Эци

Двое жителей Тихвина задержаны полицией за избиение пенсионера до полусмерти

В Чили найдены три мумии возрастом более 900 лет

Владельцы большегрузов заплатили 22 миллиона рублей за ремонт дорог в Ленобласти

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках