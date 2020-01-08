В Омске наркоман умер после избиения своей сожительницы

В Омске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, нанёсшему своей сожительнице тяжёлые травмы.

Как сообщается, 7 января была госпитализирована 35-летняя жительница Ленинского округа. У неё были диагностированы травмы в различных частях тела, а также сломанное бедро.

Оказалось, что женщину избил её 35-летний возлюбленный, с которым она проживала вместе. Мужчина избил пострадавшую во время конфликта.

Однако заслуженного наказания он не получит — вскоре после инцидента врачи диагностировали его смерть. Как сообщает пресс-служба омской полиции, предварительной причиной смерти названа передозировка наркотиками. Уголовное дело о тяжком причинении вреда здоровью, тем не менее, было возбуждено.