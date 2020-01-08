Здесь рождаются новости.

В Омске наркоман умер после избиения своей сожительницы

Дата:
В Омске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, нанёсшему своей сожительнице тяжёлые травмы. Как сообщается, 7 января была госпитализирована 3

В Омске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, нанёсшему своей сожительнице тяжёлые травмы.

Как сообщается, 7 января была госпитализирована 35-летняя жительница Ленинского округа. У неё были диагностированы травмы в различных частях тела, а также сломанное бедро.

Оказалось, что женщину избил её 35-летний возлюбленный, с которым она проживала вместе. Мужчина избил пострадавшую во время конфликта.

Однако заслуженного наказания он не получит — вскоре после инцидента врачи диагностировали его смерть. Как сообщает пресс-служба омской полиции, предварительной причиной смерти названа передозировка наркотиками. Уголовное дело о тяжком причинении вреда здоровью, тем не менее, было возбуждено.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. В Белгороде на городской площади был задержан пьяный Дед Мороз
  2. Дональд Трамп собрал экстренное совещание после атаки Ирана по авиабазам США
  3. В Саратове погибли два человека во время пожара в пятиэтажном доме

Эти новости могут вас заинтересовать

Певица Нюша примерила бикини из переработанного пластика

CNBC раскрыл восемь возможных целей американских ударов по Сирии

Настя Каменских опровергла слухи о беременности

Жуткий пожар в Пензе со смертельным исходом попал на видео

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках