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В Набережных Челнах школьница чуть было не упала с крыши 17-го этажа

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В Набережных Челнах несовершеннолетняя девушка чуть было не сорвалась с крыши многоэтажного дома во время записи танцевального видео. Тем не менее, за

В Набережных Челнах несовершеннолетняя девушка чуть было не сорвалась с крыши многоэтажного дома во время записи танцевального видео.

Тем не менее, записанное было опубликовано в социальных сетях. Поясняется, что действие происходило на крыше 17-этажного дома в 38 комплексе на улице Раскольникова. В комментариях пользователи Сети уточнили, что в этом доме имеется свободный доступ на крышу.

На видео девушка танцует, выполняя также весьма рискованные действия — встаёт на перила и ходит по самому краю крыши. В какой-то момент девушка не удержалась и поскользнулась, чуть было не упав с высоты 17-ти этажей.

Пользователи Сети резко осудили действия девушек, назвав происходящее «естественным отбором» и попросив пожалеть хотя бы родителей, если себя не жаль.

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