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В Липецке 30-летний мужчина был избит толпой подростков

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В Липецке в ночь на 1 января мужчина был избит группой подростков. Как сообщается, инцидент произошёл в посёлке Дачный. Пострадавший направлялся в сто

В Липецке в ночь на 1 января мужчина был избит группой подростков.

Как сообщается, инцидент произошёл в посёлке Дачный. Пострадавший направлялся в сторону улицы Патриотической, возвращаясь домой от своей сестры. В это время к нему подошла толпа несовершеннолетних молодых людей — около десяти человек.

Они набросились на 30-летнего мужчину, избили его, а также отобрали документы, телефон и ключи от машины. Пострадавший потерял сознание, когда очнулся, каким-то образом сумел сам добраться домой, несмотря на полученные травмы.

Пострадавший получил перелом носа и ключицы, точного места, лиц злоумышленников и деталей нападения он не помнит. В настоящее время он находится в больнице. Знакомая мужчины обратилась в соцсетях за помощью с просьбой найти свидетелей инцидента.

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