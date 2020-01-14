В Ленобласти ожидается «зеркальная» температура

Синоптики заявляют, что сегодня, 14 января, в Ленинградской области будет наблюдаться «зеркальная» температура.

Согласно словам метеорологов, «зеркальной» называют такую температуру, которая одинакова по числу градусов, но отличается своими значениями. В ночное время суток она будет варьироваться от +1 до -4 градусов, а в дневное – от -1 до +4 градусов. Осадков, по прогнозам специалистов, быть не должно.

По причине смены температуры с «плюса» на «минус» и обратно, на дорогах и тротуарах может образоваться гололед, поэтому синоптики просят водителей и пешеходов двигаться по городским улицам с особой осторожностью. Сила ветра при этом не превысит 11 метров в секунду.