В Ленобласти местных жителей на Рождество ждет гололед и мокрый снег

Синоптики отмечают, что на Рождество жителей Ленинградской области ждет снег с дождем и гололедица. Скорость ветра при этом в некоторых районах достигнет 11 метров в секунду.

Согласно словам метеорологов, в регионе установится в основном облачная погода. Ночью в некоторых местах прошел мокрый снег, а днем ожидаются дожди. На тротуарах и дорогах, скорее всего, образуется гололед. По этой причине представители экстренных служб предупредили пешеходов и автомобилистов передвигаться по улицам с максимальной осторожностью.

Ночью температура воздуха в ряде районах опустилась до -7 градусов, однако днем она поднимется до +4 градусов. Что касается атмосферного давления, то оно немного понизится. Подобные погодные условия продержатся в Ленобласти пару дней.