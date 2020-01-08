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В Краснодаре мужчина нанес 30 ножевых ранений знакомому

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В пресс-службе Управления СК РФ по Краснодарскому краю сообщили о том, что житель региональной столицы убил своего знакомого, нанеся ему 30 колото-рез

В пресс-службе Управления СК РФ по Краснодарскому краю сообщили о том, что житель региональной столицы убил своего знакомого, нанеся ему 30 колото-резанных ран ножом.

Данный инцидент случился в понедельник, 6 января, в доме, расположенном на улице Казачий проспект. Согласно версии следствия, между 31-летним подозреваемым и 34-летним мужчиной возник конфликт. Вскоре словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой злоумышленник набросился с ножом на пострадавшего.

Соседи услышали звуки борьбы и вызвали полицейских. На место происшествия также прибыли медики, но они не смогли спасти потерпевшего. Обвиняемый был задержан. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.

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