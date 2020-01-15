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В Колпино разыскивают изнасиловавшего школьницу мужчину

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В издании gazeta.spb.ru сообщили, что полицейские разыскивают в Колпино 22-летнего мужчину, который изнасиловал 16-летнюю школьницу. Во вторник, 14 ян

В издании gazeta.spb.ru сообщили, что полицейские разыскивают в Колпино 22-летнего мужчину, который изнасиловал 16-летнюю школьницу.

Во вторник, 14 января, в полицию решила обратиться 37-летняя женщина, заявившая, что над ее дочкой неоднократно сексуально надругался местный житель. Работники правоохранительных органов принялись за поиски злоумышленника. В скором времени будет решен вопрос об открытии уголовного дела.

Отмечается, что подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней девушки ранее был обвинен в хранении наркотических веществ и нанесении побоев. По предварительным данным, он не имеет постоянного места работы.

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