В Колпино разыскивают изнасиловавшего школьницу мужчину

В издании gazeta.spb.ru сообщили, что полицейские разыскивают в Колпино 22-летнего мужчину, который изнасиловал 16-летнюю школьницу.

Во вторник, 14 января, в полицию решила обратиться 37-летняя женщина, заявившая, что над ее дочкой неоднократно сексуально надругался местный житель. Работники правоохранительных органов принялись за поиски злоумышленника. В скором времени будет решен вопрос об открытии уголовного дела.

Отмечается, что подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней девушки ранее был обвинен в хранении наркотических веществ и нанесении побоев. По предварительным данным, он не имеет постоянного места работы.