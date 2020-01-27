В Кировске таксист набросился с ножом на пассажира

Полицейские задержали в Кировске водителя такси, который набросился с ножом на своего пассажира, нанеся ему колото-резанную рану.

В управлении МВД по Ленинградской области отмечают, что данное происшествие случилось вчера, 26 января, на Ладожской улице. Пострадавший обратился в полицию в тот же день. Он сообщил правоохранителям, что таксист ударил его ножом.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место инцидента, неподалеку от которого задержали подозреваемого – им оказался 62-летний мужчина, подрабатывающий извозом пассажиров. Согласно предварительной информации, он ударил человека ножом после возникшей между ними словесной перепалки.