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В Кировске таксист набросился с ножом на пассажира

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Полицейские задержали в Кировске водителя такси, который набросился с ножом на своего пассажира, нанеся ему колото-резанную рану. В управлении МВД по

Полицейские задержали в Кировске водителя такси, который набросился с ножом на своего пассажира, нанеся ему колото-резанную рану.

В управлении МВД по Ленинградской области отмечают, что данное происшествие случилось вчера, 26 января, на Ладожской улице. Пострадавший обратился в полицию в тот же день. Он сообщил правоохранителям, что таксист ударил его ножом.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место инцидента, неподалеку от которого задержали подозреваемого – им оказался 62-летний мужчина, подрабатывающий извозом пассажиров. Согласно предварительной информации, он ударил человека ножом после возникшей между ними словесной перепалки.

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