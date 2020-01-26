В Казани лыжницы устроили откровенную фотосессию на льду

Фотограф из Казани Виктория Баева, известная в соцсетях под псевдонимом «Мадам Брошкина», устроила новую откровенную фотосессию, в которой приняли участие и её подруги.

Местом для съёмок была выбрана река возле Ленинской дамбы. Девушки, облачённые лишь в откровенные купальники, стояли на морозе на лыжах. Впрочем, судя по тому, что одна из них жаловалась на то, что ей «в попу дует», они всё же чувствовали себя не в своей тарелке.

В комментариях пользователи Сети отнеслись к поступку девушек неоднозначно. Одни выразили беспокойство за здоровье девушек, сообщив, что они потом будут жаловаться на то, что всё болит, и не могут родить детей. Другие просто назвали происходящее безобразием, и отметили, что у девушек нет ума.

А некоторые, наоборот, восхитились героизмом и сообщили, что девушки молодцы, занимаются спортом и закалкой.