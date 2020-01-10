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В Кабардино-Балкарии женщина убила сожителя за матерные оскорбления

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Жительница Майского района Кабардино-Балкарской Республики убила своего сожителя бутылкой, после того как он оскорбил ее матом. Представители Управлен

Жительница Майского района Кабардино-Балкарской Республики убила своего сожителя бутылкой, после того как он оскорбил ее матом.

Представители Управления СК России по региону отметили, что данное происшествие произошло в рамках совместного распития алкоголя. Нетрезвый мужчина начал предъявлять претензии своей сожительнице, оскорбляя ее при этом матерными словами.

Женщину, которая тоже находилась в состоянии алкогольного опьянения, сильно разозлили слова сожителя, поэтому она взяла в руки пустую бутылку и ударила ею мужчину в висок. В результате он получил черепно-мозговую травму и вскоре скончался. Подозреваемую задержали и возбудили в ее отношении уголовное дело.

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