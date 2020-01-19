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В Чите тепловоз насмерть придавил машиниста в ТЭЦ-2

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В городе Чита машинист получил несовместимые с жизнью травмы, после того как его придавил тепловоз. Об этом заявили представители управления СК России

В городе Чита машинист получил несовместимые с жизнью травмы, после того как его придавил тепловоз. Об этом заявили представители управления СК России по Забайкальскому краю.

Данный инцидент случился в одном из производственных цехов ТЭЦ-2. Согласно имеющимся сведениям, 52-летний работник предприятия оказался придавлен тепловозом по причине несоблюдения правил техники безопасности. Сотрудники Следкома собираются проверить записи с видеокамер и побеседовать с руководством теплоэлектростанции.

Сведения об обнаружении мертвого машиниста поступили правоохранителям в пятницу, 17 января, в девять часов вечера по местному времени. Полицейские не обнаружили следов криминала.

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