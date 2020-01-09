В Биробиджане на площади обрушилась ледяная скульптура

На главной площади города Биробиджан произошло обрушение ледяной скульптуры, которая была установлена в снежном поселении. Данное происшествие случилось на глазах местных полицейских.

Тем самым представители областного управления МВД опровергли сведения, появившиеся в местных СМИ и указывающие на то, что ледовая фигура якобы была разрушена вандалами. Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что скульптура обрушилась из-за техногенных факторов, например, резкого падения температуры.

Некоторые эксперты отмечают, что в ледяную фигуру мог попасть воздух, который начал расширять трещины и привел к разрушению части скульптуры. Полицейские добавили, что в этом году в городе значительно уменьшилось количество случаев вандализма.