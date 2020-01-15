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В Башкирии почтальон спасла 20 человек от пожара

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В башкирском Межгорье Эльвира Шаяхметова, сотрудница местного почтового отделения, смогла спасти более двадцати человек, включая семерых детей, от огн

В башкирском Межгорье Эльвира Шаяхметова, сотрудница местного почтового отделения, смогла спасти более двадцати человек, включая семерых детей, от огня.

Отмечается, что во время доставки почты женщина заметила большой очаг возгорания. Она не растерялась и тут же начала оповещать живущих неподалеку людей о пожаре. Шаяхметова также помогла выйти из квартиры пенсионерке, которой было трудно передвигаться самостоятельно.

Позднее Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан опубликовал на своей страничке в социальных сетях пост, посвященный почтальонке. В нем он отметил, что поручил подчиненным представить Шаяхметову к госнаграде.

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