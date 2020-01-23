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В Башкирии отец изнасиловал 4-летнюю дочку и покончил с собой

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Житель Республики Башкортостан совершил насильственные действия сексуального характера над четырехлетней дочерью, а потом свел счеты с жизнью. В СМИ о

Житель Республики Башкортостан совершил насильственные действия сексуального характера над четырехлетней дочерью, а потом свел счеты с жизнью.

В СМИ отмечают, что в минувшую среду, 19 января, в полицейский отдел пришла молодая женщина, которая заявила, что ее муж изнасиловал их общую дочь, а после совершенного преступления покончил жизнь самоубийством. Тело мужчин позднее было найдено в предбаннике.

Выехавшие на место инцидента правоохранители забрали одежду мужчины и постельные принадлежности. Отмечается, что пострадавшая не ходила в детский сад, поэтому большую часть времени проводила дома.

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