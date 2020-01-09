В Астрахани сотрудницу оператора сотовой связи обвинили в шпионаже

В Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы оператора сотовой связи из «большой тройки». Её обвиняют в нарушении тайны телефонных переговоров.

Как сообщается, женщина воспользовалась своим служебным положением и получила доступ к информации одной из своих сотрудниц. Ей удалось осуществить незаконную слежку за входящими и исходящими звонками коллеги, и узнать их номера. Таким образом, право на тайну телефонных переговоров сотрудницы, которое гарантируется Конституцией РФ, было нарушено.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела о нарушении тайны телефонных переговоров, следственным отделом по Ленинскому району Астрахани проводится установление всех обстоятельств.