Устроившие подрыв в Сланцах хулиганы ранили подростка бутылкой

В Сланцевском районе Ленинградской области четверо хулиганов, находившихся в нетрезвом состоянии, устроили подрыв возле жилого здания, а затем ранили подростка разбитой бутылкой.

Инцидент случился вчера, 7 января, в вечерние часы. Часть снаряда угодила в открытое окно и упала прямо на занавески. Огонь удалось быстро потушить. После этого хозяин квартиры вместе с сыновьями вышел на улицу, чтобы отогнать хулиганов от дома. Однако злоумышленники сразу же набросились на них, ранив одного из подростков острым краем разбитой бутылки.

Хозяйка квартиры позвонила полицейским, но ко времени их приезда хулиганы успели убежать с места происшествия. Ее сыну потребовалась помощь медицинских работников. Она предположила, что злоумышленники были пьяны.