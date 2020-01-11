Устроившая стриптиз возле бара смолянка рассказала свою версию случившегося

Жительница Смоленска, устроившая стриптиз возле бара, решила рассказать свою версию произошедшего.

Напоминаем, что недавно в Сети появилось видео, на котором можно увидеть полуголую смолянку, исполняющую эротический танец на улице возле ночного заведения. Отмечалось, что девушке 17 лет. Однако вскоре она опубликовала голосовое сообщение, в котором заявила, что ей уже есть 18 лет и в действительности ее избили в тот день.

По словам смолянки, в тот вечер она танцевала в баре, и в какой-то момент на нее набросилась какая-то девушка. Они стали драться друг с другом и в ходе потасовки у новоявленной интернет-звезды порвали сарафан. Она добавила, что бросила лифчик в эту девушку, а не пыталась исполнить стриптиз на улице. Однако затем, по неизвестной причине, она удалила свое сообщение и не стала отвечать на вопрос, из-за чего именно произошла ссора.