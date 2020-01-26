«Умные» часы получили ремешок с двумя экранами

Немецкие специалисты из Дрезденского технического университета для увеличения функционального пространства «умных» часов предложили использовать ремешок в качестве ещё одного экрана.

В качестве основы были взяты смарт-часы от Samsung, в которых имеющийся ремешок был заменён на новый, с экранами на электронных чернилах или с матрицами OLED. Кроме того, был встроен Arduino-совместимый микроконтроллер, обеспечивающий возможность управлять часами через компьютер.

Разработка была протестирована добровольцами. Как сообщается, они сумели быстро разобраться с концепцией, но отметили и неудобство, заключающееся в том, что необходимость постоянно переводить взгляд между экранами несколько затрудняет использование часов.