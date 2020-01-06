Удар ВКС России по джихадистам в Сирии привёл к разрушению горы

Несколько дней назад военная авиация России ударила по позициям джихадистов, находящихся в районе Джиср Аль-Шугур.

Как сообщается, удар по боевикам был такой силы, что пострадали не только их укрепления, но и горный склон, который в результате атаки получил частичные разрушения. Последствия удара были записаны на видео, которое впоследствии было опубликовано в сети.

Согласно первоначальным сведениям, в нападении был использован тактический ракетный комплекс «Точка». Однако по видеозаписи можно понять, что применялся более мощный воздушный удар. Спустя некоторое время появились фотографии, снятые на месте авиаудара, на которых можно увидеть все его последствия.

Как отмечают специалисты, террористы пытаются укрепиться на местности, однако благодаря сирийским правительственным силам и ВКС России территорию достаточно быстро от них освобождают.