Здесь рождаются новости.

Удар ВКС России по джихадистам в Сирии привёл к разрушению горы

Дата:
Несколько дней назад военная авиация России ударила по позициям джихадистов, находящихся в районе Джиср Аль-Шугур. Как сообщается, удар по боевикам бы

Несколько дней назад военная авиация России ударила по позициям джихадистов, находящихся в районе Джиср Аль-Шугур.

Как сообщается, удар по боевикам был такой силы, что пострадали не только их укрепления, но и горный склон, который в результате атаки получил частичные разрушения. Последствия удара были записаны на видео, которое впоследствии было опубликовано в сети.

Согласно первоначальным сведениям, в нападении был использован тактический ракетный комплекс «Точка». Однако по видеозаписи можно понять, что применялся более мощный воздушный удар. Спустя некоторое время появились фотографии, снятые на месте авиаудара, на которых можно увидеть все его последствия.Удар ВКС России по джихадистам в Сирии привёл к разрушению горы

Как отмечают специалисты, террористы пытаются укрепиться на местности, однако благодаря сирийским правительственным силам и ВКС России территорию достаточно быстро от них освобождают.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Российские подводные лодки превзошли американские только в одном аспекте
  2. Эксперт спрогнозировал последствия для США при ударе по Ирану
  3. The National Interest: Россия способна превратить новые истребители США в устаревшие машины

Эти новости могут вас заинтересовать

Дуэль взглядов Нурмагомедова и Макгрегора попала на видео

Гол Финнбогасона в ворота сборной Аргентины назван лучшим моментом игрового дня ЧМ-2018

Джеки Чан едва не утонул во время съёмок фильма «Авангард»

Екатерина Варнава провела 35-ый день рождения «с огоньком»

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках