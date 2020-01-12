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Турист наткнулся на собственную лыжу и умер в Кузбассе

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В Кузбассе путешественник, приехавший из Новосибирской области, во время спуска с крутого склона упал на собственную лыжу и умер. Данный инцидент случ

В Кузбассе путешественник, приехавший из Новосибирской области, во время спуска с крутого склона упал на собственную лыжу и умер.

Данный инцидент случился на горном склоне Шерегеша. В администрации Таштагольского района отметили, что турист спускался на огромной скорости и, оказавшись возле развилки, не успел выбрать направление, из-за чего упал и наткнулся на свою лыжу.

Пострадавший получил серьезную рану и потерял много крови, поэтому хоть врачи и успели прооперировать туриста, однако им все равно не удалось спасти его. Отмечается, что молодой человек жил в поселке Петровское.

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