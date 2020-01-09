Церемония награждения премии «Оскар» снова пройдет без ведущего

На страничке Американской академии киноискусств, которая присуждает «Оскар», в «Твиттере» было сообщено, что церемония награждения в 2020 году снова состоится без ведущего.

В сообщении отмечается, что организаторы обязательно добавят в программу различные сюрпризы и выступления знаменитостей, но в графе, обозначающей ведущего указан красный кружок, который перечеркнут линией такого же цвета. Позднее данную информацию подтвердил Кэри Берк, один из руководителей телевизионной компании ABC.

Официальный интернет-портал академии до сих пор молчит на этот счет. Напоминаем, что в 2019 году церемония впервые за последние тридцать лет прошла без ведущего. Кевину Харту, американскому киноактеру, пришлось отказаться от данной роли, после того как его обвинили в гомофобии.