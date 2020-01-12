Тренер «Малаги» уволен из-за скандального ролика

Руководители футбольного клуба «Малага» решили сместить со своего поста главного тренера команды Виктора Санчеса дель Амо.

В СМИ отмечают, что клуб постарался сделать все возможное для разрешения данной ситуации мирным путем, проведя активные переговоры с дель Амо, но в итоге им не удалось прийти к общему мнению. В результате тренер был уволен за дисциплинарное нарушение.

В «Малаге» считают, что недавние действия Виктора Санчеса нанесли огромный репутационный ущерб клубу. Напоминаем, что ранее в Сети появился видеоролик интимного характера, участником которого стал главный тренер испанской команды.