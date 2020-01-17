Toyota проводит дорожные испытания обновленного внедорожника Fortuner

Фотошпионам удалось запечатлеть обновленный вариант внедорожника Toyota Fortuner во время дорожных тестов, проходивших в Таиланде.

Однако автомобиль со всех сторон был покрыт камуфляжной пленкой, поэтому детально рассмотреть его новую внешность невозможно. Видно лишь, что дизайнеры решили изменить его бамперы, переделать решетку радиатора, а также заменить заднюю и переднюю оптику. Что касается салона, то в нем изменения окажутся минимальными: конструкторы установят новую систему мультимедиа и повысят качество отделочных материалов.

Линейка двигателей модели не изменилась, однако сами моторы будут слегка улучшены и подправлены под экологические нормы Индии. На данный момент это авто на индийском рынке оснащается бензиновым агрегатом объемом 2,7 литра и мощностью 166 «лошадок», а также 177-сильным дизелем объемом 2,8 литра. Оба мотора могут работать как с МКПП, так и с «автоматом».