Теорема Виета в дистанционных олимпиадах по математике

Для полноты понимания важности теоремы Виета, о которой было сказано в названии статьи, необходимо затронуть немного исторического материала о Франсуа Виете: когда он жил, что это за математик, французский учёный. Здесь важно, что для Франсуа Виета математика было просто хобби. У него была совсем другая профессия, он являлся адвокатом. Удивительное дело, что математика была хобби, и при этом Виет сделал много математических открытий и вошел в историю. Сам Виет считал теорему Виета, о которой идет речь на олимпиадах по математике и уроках в школе, самым главным своим математическим достижением. Но были у него и трудности. Он не признавал отрицательных корней, вел работу только с положительными корнями, но потом придумал разные искусственные способы, которые только усложняли само решение уравнений.

Теперь мы расскажем о самой теореме Виета. Формулировку самой теоремы необязательно приводить, так как она есть в любой брошюре для подготовке к олимпиадам. Просто нужно в классе сначала доказать теорему Виета, и докажут ее сами ученики. Не учитель должен а доказать, а именно конкурсанты должны выйти и у доски должны показывать, как доказывается теорема Виета в общем виде для приведенного квадратного уравнения. Дальше будет обязательно следовать задание «сформулируйте обратную теорему», которое в отличие от изначальной задачи уже вызовет проблемы у учащихся, и последуют ошибки в заданиях олимпиады по математике , которые можно было бы избежать. И в завершении урока нужно сформулировать теорему Виета для произвольного квадратного уравнения.

В итоге мы видим, что напрямую от учителя, от выбора дистанционных материалов для подготовки к олимпиадам, от того, какие задания он даст, и как целый урок он будет работать с одними и теми же заданиями. По ходу урок ученикам нужно обнаружить связь между новым материалом, рассказанным учителем и знаниями о квадратных уравнениях из прошлых занятий.

Не все ученики могли ранее принимать участие в открытии знаний, не все поняли, что открыто, что нужно запомнить и что является самым важным сегодня на уроке. Так вот поэтому учитель обязан в наглядной форме дать материал, который должна заучиваться, запоминаться, использоваться на уроке. В данном случае таблица и формула нахождения корней по обратной теореме Виета является результатом открытием новых знаний и пособием для дистанционных олимпиад по математике.