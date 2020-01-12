Здесь рождаются новости.

Татьяна Васильева снова прибегла к «уколам красоты»

Дата:
72-летняя артистка Татьяна Васильева значительно помолодела после новогодних праздников. Ранее ее заметили в клинике, где ей сделали так называемые «у

72-летняя артистка Татьяна Васильева значительно помолодела после новогодних праздников. Ранее ее заметили в клинике, где ей сделали так называемые «уколы красоты».

Впрочем, знаменитость никогда не пыталась скрыть того факта, что пластические операции и косметологи помогают ей выглядеть намного моложе своих лет. Кроме того, она уверена, что природу не только можно, но и нужно корректировать. Звезда также добавила, что при поездке в метро часто видит женщин своего возраста и размышляет о том, как бы она могла сейчас выглядеть.

При этом звезда считает, что эти женщины тоже могли бы смотреться по-другому – для этого, по ее мнению, им надо лишь сэкономить на сардельках и накопить на витаминные уколы. В СМИ добавляют, что впервые к услугам пластических хирургов Васильева прибегла еще в 1990-е годы.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Турист наткнулся на собственную лыжу и умер в Кузбассе
  2. Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова
  3. ГИБДД начнет отбирать машины у нетрезвых водителей

Эти новости могут вас заинтересовать

В National Interest рассказали способ примирения России и США

Ученые: в $40 млрд обойдется США одна вспышка на Солнце

Папарацци запечатлели Бритни Спирс в желтом бикини на пляже

Астролог из «Давай поженимся!» опровергла обвинения в постановке шоу

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках