Татьяна Васильева снова прибегла к «уколам красоты»

72-летняя артистка Татьяна Васильева значительно помолодела после новогодних праздников. Ранее ее заметили в клинике, где ей сделали так называемые «уколы красоты».

Впрочем, знаменитость никогда не пыталась скрыть того факта, что пластические операции и косметологи помогают ей выглядеть намного моложе своих лет. Кроме того, она уверена, что природу не только можно, но и нужно корректировать. Звезда также добавила, что при поездке в метро часто видит женщин своего возраста и размышляет о том, как бы она могла сейчас выглядеть.

При этом звезда считает, что эти женщины тоже могли бы смотреться по-другому – для этого, по ее мнению, им надо лишь сэкономить на сардельках и накопить на витаминные уколы. В СМИ добавляют, что впервые к услугам пластических хирургов Васильева прибегла еще в 1990-е годы.