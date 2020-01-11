«Связной» назвал самые приобретаемые смартфоны в новогодние праздники

Компания «Связной» привела статистику по приобретаемым смартфонам в период с 1 декабря 2019 года по 7 января 2020 года.

Отмечается, что средняя стоимость покупаемых устройств составила около 14,5 тысячи рублей. Тройкой самых покупаемых моделей устройств стали: Samsung Galaxy A50, Honor 7A, Honor 8a.

А больше всего денег покупатели потратили на Samsung Galaxy A50, iPhone 11 с 128 Гб памяти, и iPhone XR с 64 Гб памяти.

Отмечается, что смартфоны по-прежнему являются одним из самых популярных подарков на Новый год. Одним из факторов этой популярности являются многочисленные скидки и акции в праздничные дни, а также такие программы, как Trade-In и Multi Trade-In, благодаря которым можно поменять свой старый смартфон на новый.