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Супруга накрутила гайку на половой орган мужа за измену

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Жителю украинского города Запорожье пришлось обращаться к врачам, после того как супруга накрутила гайку прямо на его половой орган, обвинив в измене.

Жителю украинского города Запорожье пришлось обращаться к врачам, после того как супруга накрутила гайку прямо на его половой орган, обвинив в измене.

В СМИ сообщают, что женщина подождала, пока ее муж не уснет, а потом водрузила на его детородный орган металлическую гайку. Ему не удалось самому снять этот железный предмет, так как его член сильно распух, поэтому он обратился к врачам.

Медики в свою очередь тоже не смогли ничего сделать из-за отсутствия нужных инструментов, поэтому им понадобилась помощь службы спасения. Некоторые отмечают, что мужчина мог выдумать историю о жене, самостоятельно надев гайку на половой орган, однако неясно, зачем он так сделал.

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