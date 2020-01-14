Супруга накрутила гайку на половой орган мужа за измену

Жителю украинского города Запорожье пришлось обращаться к врачам, после того как супруга накрутила гайку прямо на его половой орган, обвинив в измене.

В СМИ сообщают, что женщина подождала, пока ее муж не уснет, а потом водрузила на его детородный орган металлическую гайку. Ему не удалось самому снять этот железный предмет, так как его член сильно распух, поэтому он обратился к врачам.

Медики в свою очередь тоже не смогли ничего сделать из-за отсутствия нужных инструментов, поэтому им понадобилась помощь службы спасения. Некоторые отмечают, что мужчина мог выдумать историю о жене, самостоятельно надев гайку на половой орган, однако неясно, зачем он так сделал.