Здесь рождаются новости.

Стриптизерша собирается отсудить у Дженнифер Лопес 40 млн долларов

Дата:
Работница стриптиз клуба решила подать судебный иск на актрису и певицу Дженнифер Лопес, обвинив ее в том, что она опорочила ее достоинство. Она оцени

Работница стриптиз клуба решила подать судебный иск на актрису и певицу Дженнифер Лопес, обвинив ее в том, что она опорочила ее достоинство. Она оценила свои претензии в 40 миллионов долларов.

Согласно словам Саманты Барбаш, известная исполнительница ужасно сыграла ее прототип в киноленте «Стриптизерши». Она добавила, что ее показали абсолютно безответственным и отвратительным человеком, но в жизни все совершенно не так. Танцовщица также обвинила авторов картины в использовании ее образа без разрешения в коммерческих целях.

Названная стриптизершей сумма почти в два раза превышает весь бюджет фильма. В СМИ отмечают, что ранее Барбаш приговорили к 5 годам тюрьмы условно за мошенничество. По этой причине ни Лопес, ни авторы фильма не восприняли ее слова всерьез.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Жительница казахского села нашла в мандаринах таблетки
  2. На видео засняли спасение затонувшего «БелАЗа»
  3. В Астрахани сотрудницу оператора сотовой связи обвинили в шпионаже

Эти новости могут вас заинтересовать

На продажу выставлен самый дорогой автомобиль

Новое приложение для смартфона подскажет, насколько очаровательна ваша улыбка

Ученые выяснили, какую роль в общении между людьми играют голос и запах

Останки неизвестного вида человека найдены в Китае

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках