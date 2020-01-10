Стриптизерша собирается отсудить у Дженнифер Лопес 40 млн долларов

Работница стриптиз клуба решила подать судебный иск на актрису и певицу Дженнифер Лопес, обвинив ее в том, что она опорочила ее достоинство. Она оценила свои претензии в 40 миллионов долларов.

Согласно словам Саманты Барбаш, известная исполнительница ужасно сыграла ее прототип в киноленте «Стриптизерши». Она добавила, что ее показали абсолютно безответственным и отвратительным человеком, но в жизни все совершенно не так. Танцовщица также обвинила авторов картины в использовании ее образа без разрешения в коммерческих целях.

Названная стриптизершей сумма почти в два раза превышает весь бюджет фильма. В СМИ отмечают, что ранее Барбаш приговорили к 5 годам тюрьмы условно за мошенничество. По этой причине ни Лопес, ни авторы фильма не восприняли ее слова всерьез.