Здесь рождаются новости.

Снятый в Казани клип на песню Тимати возмутил горожан

Дата:
Пользователи Сети раскритиковали видеоролик, снятый жителями Казани на песню Тимати «Я еду на джипе». По сюжету, несколько машин едут «

Пользователи Сети раскритиковали видеоролик, снятый жителями Казани на песню Тимати «Я еду на джипе».

По сюжету, несколько машин едут «змейкой» по казанскому мосту «Миллениум», перестаиваясь затем в один ряд. При этом они мешают проехать другим водителям, не являющимися участниками съёмок. В подписи к ролику указывается, что авторы приняли участие в челлендже Тимати и создали крутой ролик. Также приносятся извинения тем, кто встал в пробку, и сообщается, что это было ради искусства.

В комментариях горожане выразили возмущение и сообщили, что снятое видео явно не стоит того, чтобы ради него задерживать других водителей. Некоторые комментаторы обратились к инспекторам ГИБДД, выразив надежду, что они примут меры против создателей видео.

Впрочем, в одном из моментов на видео мелькают кадры с машиной с наклейкой ДПС, а авторы видео выражают благодарность полиции. Возможно, съёмки были согласованы с правоохранительными органами.

Снятый в Казани клип на песню Тимати возмутил горожан

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. В Ульяновске выкинутый на свалку гроб перетащили на детскую площадку
  2. Под Рязанью собака нашла труп замерзшего мужчины
  3. Конкурент «Великолепного века» бьет рекорды ещё до выхода в эфир

Эти новости могут вас заинтересовать

Живодер-снайпер начал охоту на собак в Нальчике

Ученые выяснили, что для дельфинов губителен контакт с людьми

Археологи раскопали алтарь норвежского святого — короля Олафа

Мнение ученых: женское обрезание полезно

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках