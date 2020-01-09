Снятый в Казани клип на песню Тимати возмутил горожан

Пользователи Сети раскритиковали видеоролик, снятый жителями Казани на песню Тимати «Я еду на джипе».

По сюжету, несколько машин едут «змейкой» по казанскому мосту «Миллениум», перестаиваясь затем в один ряд. При этом они мешают проехать другим водителям, не являющимися участниками съёмок. В подписи к ролику указывается, что авторы приняли участие в челлендже Тимати и создали крутой ролик. Также приносятся извинения тем, кто встал в пробку, и сообщается, что это было ради искусства.

В комментариях горожане выразили возмущение и сообщили, что снятое видео явно не стоит того, чтобы ради него задерживать других водителей. Некоторые комментаторы обратились к инспекторам ГИБДД, выразив надежду, что они примут меры против создателей видео.

Впрочем, в одном из моментов на видео мелькают кадры с машиной с наклейкой ДПС, а авторы видео выражают благодарность полиции. Возможно, съёмки были согласованы с правоохранительными органами.