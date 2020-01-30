Для домашнего хозяйства обязательно нужна качественная сковорода, с помощью которой можно быстро и с высоким качеством приготовить множество вкусных блюд.

Наиболее ходовыми считаются алюминиевые сковороды, которые можно купить практически в любом магазине. Данные виды сковород отличает малая масса, высокая теплопроводность и предельно низкая цена, благодаря которой их может позволить купить любая домохозяйка.

Но недостаток у алюминиевых сковород — это пригорание пищи, которое чаще всего наблюдается, если помыть их металлической щеткой. В последнем случае выгодно купить сковородку с керамическим или тефлоновым покрытием.

Тефлон имеет термостойкое и антискользящее покрытие — стоит на такую сковороду налить совсем немного жира или масла, как она гарантирует качественную прожарку еды.

Однако если тефлон перегреть, он имеет свойство быстро разрушаться. В последнем случае лучше купить сковородку с керамическим покрытием, которая способна с легкостью выдерживать воздействие температуры в несколько сотен градусов Цельсия!

Такая сковорода также гарантирует необходимое антипригарное покрытие, но керамика трескается при перепадах температур. Поэтому не рекомендуется вышеуказанную сковороду вынимать из холодильника и сразу же устанавливать на огонь. В противном случае, если внимательно работать с такой сковородой, она способна прослужить необыкновенно долго.

Можно купить новейшие титановые сковороды, которые абсолютно не боятся перегрева. Они отличаются легкостью, прочностью и высокой термостойкостью. Титановая сковорода стоит немалых денег, но считается выгодным вложением капитала: даже через долгие годы можно быть уверенным в одном — она как и раньше будет сохранять высокую остаточную стоимость!

К нестареющей классике можно отнести чугунные сковороды. Последние целиком и полностью изготавливаются из черного чугуна, который гарантирует равномерное распределение тепла. Как результат — еда, даже с минимальным количеством жира или масла — в такой сковороде вообще не пригорает. В плюс нужно отнести необыкновенно легкий уход — достаточно ее прокалить на газу, как она снова станет чистой.

Разумеется, эту операцию лучше проводить летом, когда открыты окна. Среди недостатков стоит отметить повышенную хрупкость — чугунные сковороды не рекомендуется бросать. Но в других случаях, если грамотно ухаживать за чугунными сковородками, они способны прослужить в семье довольно долго.