читать 2 минуты
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Для домашнего хозяйства обязательно нужна качественная сковорода, с помощью которой можно быстро и с высоким качеством приготовить множество вкусных блюд.

Наиболее ходовыми считаются алюминиевые сковороды, которые можно купить практически в любом магазине. Данные виды сковород отличает малая масса, высокая теплопроводность и предельно низкая цена, благодаря которой их может позволить купить любая домохозяйка.

Но недостаток у алюминиевых сковород — это пригорание пищи, которое чаще всего наблюдается, если помыть их металлической щеткой. В последнем случае выгодно купить сковородку с керамическим или тефлоновым покрытием.

Тефлон имеет термостойкое и антискользящее покрытие — стоит на такую сковороду налить совсем немного жира или масла, как она гарантирует качественную прожарку еды.

Однако если тефлон перегреть, он имеет свойство быстро разрушаться. В последнем случае лучше купить сковородку с керамическим покрытием, которая способна с легкостью выдерживать воздействие температуры в несколько сотен градусов Цельсия!

Такая сковорода также гарантирует необходимое антипригарное покрытие, но керамика трескается при перепадах температур. Поэтому не рекомендуется вышеуказанную сковороду вынимать из холодильника и сразу же устанавливать на огонь. В противном случае, если внимательно работать с такой сковородой, она способна прослужить необыкновенно долго.

Можно купить новейшие титановые сковороды, которые абсолютно не боятся перегрева. Они отличаются легкостью, прочностью и высокой термостойкостью. Титановая сковорода стоит немалых денег, но считается выгодным вложением капитала: даже через долгие годы можно быть уверенным в одном — она как и раньше будет сохранять высокую остаточную стоимость!

К нестареющей классике можно отнести чугунные сковороды. Последние целиком и полностью изготавливаются из черного чугуна, который гарантирует равномерное распределение тепла. Как результат — еда, даже с минимальным количеством жира или масла — в такой сковороде вообще не пригорает. В плюс нужно отнести необыкновенно легкий уход — достаточно ее прокалить на газу, как она снова станет чистой.

Разумеется, эту операцию лучше проводить летом, когда открыты окна. Среди недостатков стоит отметить повышенную хрупкость — чугунные сковороды не рекомендуется бросать. Но в других случаях, если грамотно ухаживать за чугунными сковородками, они способны прослужить в семье довольно долго.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Inter Moscow – Peresvet | Gremio+ – Palmeiras+ | Gremio+ – Flamengo+ | Sao Paolo+ – Flamengo+ | Flamengo+ – Palmeiras+ | Sao Paolo+ – Palmeiras+ | Sao Paolo+ – Gremio+ |
Вам может понравиться

Что такое читательский дневник? Как правильно оформить читательский дневник из тетради

Содержание Как красиво оформить читательский дневникКак писать читательский дневникКак оформлять дневник читателя… Яндекс НовостиПульс Мэйл

Cкелетная анимация в Blender: основные правила и простейший пример

При анимации сложных движений (например, таких, как перемещение человека) бывает очень трудно… Яндекс НовостиПульс Мэйл

Установка контрактного двигателя выгоднее капитального ремонта

Содержание Что такое контрактные запчастиОсобенности и преимущества контрактных двигателейРекомендации для покупателей Плохие… Яндекс НовостиПульс Мэйл
Погода в России:
Санкт-Петербург, 30 января – пасмурно, до -0 °C | город Мытищи, 30 января – небольшой снег, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский, 30 января – облачно с прояснениями, до -8 °C | Южно-Сахалинск, 30 января – небольшой снег, до -8 °C | Королев, 30 января – небольшой дождь, до 6 °C | Подольск, 30 января – небольшой снег, до -1 °C | Армавир, 30 января – небольшой дождь, до 6 °C |