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Скончалась 21-летняя американская рэп-исполнительница Лексия Алиджай

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В информационном агентстве Metro сообщают о том, что в Соединенных Штатах скончалась 21-летняя певица по имени Лексия Алиджай. Согласно словам журнали

В информационном агентстве Metro сообщают о том, что в Соединенных Штатах скончалась 21-летняя певица по имени Лексия Алиджай.

Согласно словам журналистов, данные сведения были подтверждены в соцсетях ее двоюродной сестрой Рейзи Кларк. Она опубликовала пост, в котором сообщила об уходе настоящей легенды, добавив, что не может больше ничего сказать, так как полностью «опустошена сейчас». В настоящее время неизвестно, из-за чего именно скончалась исполнительница.

Алиджай получила всемирную известность после исполнения каверов на песни «Exchange» и «Girls love Beyonce», написанные Брайсоном Тиллером и Дрейком соответственно. Два года назад рэпершей был выпущен ее первый альбом под названием «Growing pains».

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