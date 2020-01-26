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Шоу «На самом деле» обвинили в обмане и потребовали взыскать с него миллион

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Передача «На самом деле» и ее ведущий Дмитрий Шепелев снова оказались в центре скандала. Участники прошлого выпуска шоу обвинили организаторов в обман

Передача «На самом деле» и ее ведущий Дмитрий Шепелев снова оказались в центре скандала. Участники прошлого выпуска шоу обвинили организаторов в обмане и требуют с них миллион рублей.

Евгений Самусенко, российский предприниматель, собирается подать судебный иск на программу, в которой он недавно участвовал вместе со своей супругой Миленой Дейнеги. Изначально он не хотел сниматься в шоу, однако впоследствии уступил жене, которая хотела с помощью него увеличить свою популярность. Был составлен сценарии, согласно которому, у певицы якобы похитили колье с бриллиантами. В конце должно было выясниться, что его украл любовник исполнительницы.

Однако организаторы решили поменять сценарий, не рассказав об этом участникам передачи. В нем указывалось, что вором является сам Самусенко. Бизнесмену это не понравилось, поэтому он решил подать в суд на программу. В качестве доказательства того, что он ничего не крал, предприниматель предоставил показания свидетеля, видевшего драгоценность перед съемками.

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