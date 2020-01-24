Сегодня состоялось прощание с погибшим в Серпухове пожарным

Сегодня, 24 января, состоялось прощание с пожарным Олегом Мухортовым, который погиб из-за взрыва баллона с газом, произошедшего во время пожара на спортбазе «Княжьи Дали».

Согласно словам Светланы Рыбниковой, двоюродной сестры погибшего, Мухортова похоронят на кладбище, расположенном в его родном поселении Турово. На момент гибели сотруднику пожарно-спасательной службы был 41 год. Отмечается, что следователи начали проведение проверки по факту смерти пожарного. Согласно предварительным сведениям, возгорание произошло из-за неисправной проводки.

В тушении пожара участвовали 39 спасателей. Обстановка значительно усложнилась, когда огонь добрался до помещения, в котором хранились газовые баллоны. Пожарным удалось потушить огонь до их взрыва. Однако из-за резкого перепада температур один из баллонов не выдержал и взорвался.