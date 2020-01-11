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Samsung отказалась от важной функции в смартфоне Galaxy S20

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Инсайдеры заявили, что Samsung решила отказаться от использования новой технологии в гаджете Galaxy S20, желая сэкономить на комплектующих. Первоначал

Инсайдеры заявили, что Samsung решила отказаться от использования новой технологии в гаджете Galaxy S20, желая сэкономить на комплектующих.

Первоначально говорилось, что он получит 120-герцовый экран, но теперь стало известно, что на него установят обычный дисплей с частотой кадров 60 герц. Его разрешение при этом не превысит 2K, то есть будет таким же, как у прошлой модели. К тому же смартфон лишится нескольких важных опций, включая замедленную съемку и встроенные анимации.

Разумеется, большинство пользователей отрицательно отреагировали на эту новость, посчитав, что новый флагман южнокорейского производителя в этом случае окажется менее привлекательным для покупки, чем другие варианты, представленные на рынки. Другие при этом рассчитывают, что Samsung хочет снизить стоимость новинки, чтобы привлечь к себе новых покупателей.

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