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Российский ученый Леонид Ксанфомалити обнаружил жизнь на Венере

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Леонид Ксанфомалити, российский исследователь, смог обнаружить жизнь на Венере, опубликовав несколько фотографий, доказывающих его слова. Отмечается,

Леонид Ксанфомалити, российский исследователь, смог обнаружить жизнь на Венере, опубликовав несколько фотографий, доказывающих его слова.

Отмечается, что сотрудник РАН рассказал эту новость еще в 2011 году после публикации нескольких фотоснимков, сделанных советскими космическими аппаратами во второй половине прошлого века. На них можно заметить несколько живых созданий. В 2019 году он смог отыскать на изображениях еще 18 представителей флоры и фауны Венеры.

Все эти существа были детально рассмотрены Ксанфомалити в статье для одного из научных изданий России. Не исключено, что ему удалось бы разгадать и другие тайны Венеры, однако в сентябре 2019 года он скончался в возрасте 87 лет.

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