Леонид Ксанфомалити, российский исследователь, смог обнаружить жизнь на Венере, опубликовав несколько фотографий, доказывающих его слова.

Отмечается, что сотрудник РАН рассказал эту новость еще в 2011 году после публикации нескольких фотоснимков, сделанных советскими космическими аппаратами во второй половине прошлого века. На них можно заметить несколько живых созданий. В 2019 году он смог отыскать на изображениях еще 18 представителей флоры и фауны Венеры.

Все эти существа были детально рассмотрены Ксанфомалити в статье для одного из научных изданий России. Не исключено, что ему удалось бы разгадать и другие тайны Венеры, однако в сентябре 2019 года он скончался в возрасте 87 лет.