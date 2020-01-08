Российские специалисты создали замену светодиодным лампам

Специалисты МФТИ и ФИАН создали катодолюминесцентную лампочку, названную «лампой Шешина», которая является энергосберегающей, устойчивой к нагреванию, экологически безопасной, практически вечной, и, что немаловажно, весьма дешёвой.

Как сообщается, в магазинах эта лампочка может появиться через год и стать заменой светодиодов, а также заменить ультрафиолетовые ртутные лампы в медицине. В свою очень, это позволит России стать лидером рынка в этой области.

Лампа Шешина получила своё название по фамилии заместителя завкафедрой вакуумной электроники МФТИ. Она светится благодаря люминофору, который покрывает внутреннюю сторону вакуумной колбы. Свечение же люминофора осуществляется потоком электронов с катода в цоколе.

Отмечается, что в этим лампах нет ядовитой ртути, что позволяет проводить их утилизацию вместе с бытовыми отходами. Таким образом, они станут единственной безопасной альтернативой в медицине, промышленности и сельском хозяйстве, что особенно важно из-за подписания Россией Минаматской конвенции. Согласно ей, в следующем году ртутные светильники будут под запретом.