Работники правоохранительных органов Испании решили арестовать Луизу Кремлеву, модель из РФ, которую подозревают в ложном обвинении Тео Эрнандеса, игрока футбольного клуба «Милан», в сексуальном надругательстве над ней.

Гражданка России сообщила недавно, что футболист избил и изнасиловал ее во время встречи, которая произошла летом 2017 года. Однако суд страны не обнаружил доказательств, указывающих на вину спортсмена, поэтому данное дело было закрыто. Однако 22-летней модели теперь придется понести наказание за ложное обвинение.

Во время знакомства с Кремлевой футболист играл за «Атлетико». Летом прошлого года французский спортсмен стал защитником итальянского клуба. В текущем сезоне он успел принять участие в пятнадцати играх и забить четыре гола в рамках турнира в Италии.