Расчетный счет в Альфа-Банке: преимущества и особенности открытия

Тысячи индивидуальных предпринимателей и ООО доверяют Альфа-Банку. Банковское учреждение существует с 1990 года. Процедура открытия расчетного счета в организации — задача абсолютно несложная. Политика Альфа-Банка такова, что начать пользоваться услугами учреждения можно без лишних формальностей и ожидания.

Альфа-Банк стремится расширять границы сотрудничества с ИП и компаниями. Поэтому есть многочисленные тарифы на расчетный счет Альфа-Банка, выгодные условия, возможность подать заявку на РКО в режиме онлайн и так далее. Какие ключевые услуги получает бизнес, открывая р/с в Альфа-Банке:

Беспроблемное пополнение счета и снятие с него денежных средств наличными;

Максимально оперативное совершение безналичных переводов;

Уведомления об операциях по СМС;

Онлайн-банкинг, который у Альфа-Банка является одним из самых современных и безопасных.

Что нужно сделать, чтобы открыть р/с в Альфа-Банке

Если вам нужно оперативно получить расчетный счет, можно смело обращаться в данную банковскую организацию. Рекомендуем вам забронировать счет, а также заблаговременно собрать нужный пакет документов. В таком случае буквально в течение суток вы получите р/с.

Как зарезервировать расчетный счет:

Посетить сайт банковской организации, ознакомиться со списком требуемых документов для ИП и ООО, подготовить их; Внимательно изучить условия каждого тарифа, чтобы выбрать для себя наиболее подходящий; Прямо на официальном сайте подать заявку на расчетный счет. Либо позвонить на номер Альфа-Банка и сообщить, какая услуга вам требуется; В самое ближайшее время банк уведомит вас о своем решении и сообщит, что нужно делать дальше.

Самое главное, это не медлить с передачей документов, которые Альфа-Банк внимательно проверяет. Как их можно передать:

Лично отправиться в ближайшее отделение банка;

У Альфа-Банка есть услуга выезда менеджера к клиентам. Менеджер может прибыть как в офис, так и к вам домой.

Посетить отделение банка нужно для того, чтобы оформить и подписать договор. Специалисты банка предложат вам подключение ряда полезных услуг — это онлайн, в том числе мобильный банк, СМС-уведомления и так далее. Выбирайте те услуги, которые считаете необходимыми для своего бизнеса.

Отдельно отметим корпоративную карту, которую выдают после открытия расчетного счета. Для чего она нужна, несложно догадаться — через банкоматы вы сможете и снимать средства счета, и пополнять его.