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Пропавший в Челябинске экс-полицейский из Сургута найден живым

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Волонтеры сообщили о прекращении поисков бывшего сотрудника полиции из Сургута, пропавшего в Челябинске. Его нашли живым и здоровым. На страницах груп

Волонтеры сообщили о прекращении поисков бывшего сотрудника полиции из Сургута, пропавшего в Челябинске. Его нашли живым и здоровым.

На страницах группы волонтерского отряда «Легион-СПАС» появилось сообщение, что 41-летний мужчина был успешно обнаружен в Челябинске. Данную информацию также подтвердили в местном управлении МВД. Они добавили, что против сургутовца не было применено никаких противоправных действий.

Однако никто из них не уточнил, где именно был найден мужчина и почему он не выходил на связь с родными и близкими на протяжении последней недели. В СМИ, сославшись на свои источники, отмечают, что бывшего силовика обнаружили в одной из челябинских гостиниц.

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