Представлен список лучших мест для проведения Рождества в Подмосковье

Власти Подмосковья подготовили для жителей и гостей региона насыщенную программу на новогодние и рождественские праздники. Ниже представлен список мест, которые обязательно стоит посетить отдыхающим.

К примеру, в Красногорске состоится фестиваль «Красная звезда», посетить который может любой желающий, причем совершенно бесплатно. Гости смогут покататься на оленьих или собачьих упряжках, а также попить чай из гигантского самовара. В Сергиевом Посаде началось праздничное мероприятие «Под куполом Рождества», в рамках которого показывают различные спектакли и проводят веселые конкурсы.

В Коломне в праздничные дни следует посетить Житную площадь, где удастся поучаствовать в традиционных русских забавах и святочном шествии. В вечерние часы гостям покажут эффектное лазерное трехмерное шоу. Схожее торжество состоится в Истре, где также организуют уникальную выставку сказочных персонажей.