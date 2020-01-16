Правительство Калининградской области поддержало концессионный проект Группы компаний «Просвещение»

Проект разработан компанией в рамках совместной деятельности с Агентством стратегических инициатив по реализации дорожной карты развития системы отдыха и оздоровления детей, созданной в рамках исполнения поручений президента Владимира Путина.Приказ о согласовании проекта концессионного соглашения был подписан региональным ведомством 30 декабрю 2019 года после проведения переговоров всех заинтересованных сторон. Концессионером проекта выступает ООО «БалтОрганика», концендентом – Калининградская область. В ближайшее время департамент инвестиционной политики областного Министерства экономического развития, промышленности и торговли приступит к рассмотрению заявок на участие в конкурсе на заключение концессионного соглашения.

В соответствии с проектом, разработанным группой компаний «Просвещение», детский лагерь будет возведен в г. Светлогорск Калининградской области и станет первым подобным оздоровительным комплексом, открытым с использованием механизмов ГЧП.