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Правительство Калининградской области поддержало концессионный проект Группы компаний «Просвещение»

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Министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области согласовало проект концессионного соглашения о финансировании,
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области согласовало проект концессионного соглашения о финансировании, создании (реконструкции, строительстве) и эксплуатации крупного детского оздоровительного лагеря в Калининградской области. Автором проекта является национальный образовательный интегратор группа компаний «Просвещение», инициировавший применение механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) с целью совершенствования инфраструктуры образовательной отрасли и детского отдыха. Читать подробнее.

Проект разработан компанией в рамках совместной деятельности с Агентством стратегических инициатив по реализации дорожной карты развития системы отдыха и оздоровления детей, созданной в рамках исполнения поручений президента Владимира Путина.Приказ о согласовании проекта концессионного соглашения был подписан региональным ведомством 30 декабрю 2019 года после проведения переговоров всех заинтересованных сторон. Концессионером проекта выступает ООО «БалтОрганика», концендентом – Калининградская область. В ближайшее время департамент инвестиционной политики областного Министерства экономического развития, промышленности и торговли приступит к рассмотрению заявок на участие в конкурсе на заключение концессионного соглашения.

В соответствии с проектом, разработанным группой компаний «Просвещение», детский лагерь будет возведен в г. Светлогорск Калининградской области и станет первым подобным оздоровительным комплексом, открытым с использованием механизмов ГЧП.

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