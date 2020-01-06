Появились подробности о грядущем флагмане Samsung

Пользователям интернет-ресурса XDA Developers удалось обнаружить дополнительные сведения о гаджете Samsung Galaxy S20 после изучения новой версии прошивки One UI 2.0.

Согласно их словам, у камеры данного смартфона появится дополнительный режим для съемки видео, который получит наименование Directors View. Благодаря ему «оператор» сможет переходить с одного объектива на другой прямо во время записи ролика. Энтузиасты также обнаружили опцию Single Take Photo, которая поможет новичкам делать качественные снимки.

Отмечается, что девайс также получит режим Pro Video, при помощи которого пользователи смогут настраивать чувствительность к свету и экспозицию в ходе съемки. Официальная премьера Galaxy S20 должна будет состояться уже в середине следующего месяца в рамках специальной презентации Samsung.