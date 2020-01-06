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Полуобнаженная Самбурская показала подписчикам своего «пупсика»

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Настасья Самбурская, киноактриса из РФ, разместила на своей страничке в соцсети «Инстаграм» пляжное фото, на котором показала подписчикам своего «пупс

Настасья Самбурская, киноактриса из РФ, разместила на своей страничке в соцсети «Инстаграм» пляжное фото, на котором показала подписчикам своего «пупсика».

На размещенном кадре телезвезда позирует в откровенном купальнике и маске кошки. На заднем фоне при этом можно увидеть упитанного мужчину. В подписи к фотографии знаменитость назвала себя «кисюня», а незнакомца – «пупсик». Многие пользователи поинтересовались у актрисы, какие отношения она поддерживает с мужчиной. Она в шутку ответила: «жесткие, любовные».

В комментариях к записи Самбурская также решила шуточно подтвердить, что на снимке изображен ее спонсор, которого зовут Вазгенчик. Отметим, что в настоящее время актриса находится на Бали, где проводит новогодние праздники.

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