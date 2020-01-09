Полицейский покончил жизнь самоубийством в Карелии

В сообществе «Омбудсмен полиции» появилась информация о том, что работник МВД Карелии свел счеты с жизнью. Эти сведения позднее подтвердили представители ведомства.

Данный инцидент случился в Сегежском районе. Отмечается, что умерший трудился на должности водителя в местной части. Его обнаружили мертвым в доме. Согласно предварительной версии, мужчина покончил жизнь самоубийством. В правоохранительных органах начали проведение проверки по факту случившегося.

В СМИ отмечают, что в Карелии подобный случай является уже 2-м по счету за последние месяцы. В середине декабря тем же способом из жизни ушел замначальника ОМВД РФ по Кемскому району.