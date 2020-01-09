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Под Рязанью собака нашла труп замерзшего мужчины

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В Управлении СК РФ по Рязанской области отметили, что на территории Рыбновского района возле автотрассы М-5 собака смогла обнаружить мертвое тело заме

В Управлении СК РФ по Рязанской области отметили, что на территории Рыбновского района возле автотрассы М-5 собака смогла обнаружить мертвое тело замерзшего человека.

По словам Ирины Гуреевой, сотрудницы Следкома, труп лежал по колено в реке лицом кверху. Судя по предварительной информации, он находился там уже давно. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего, чтобы выяснить причину смерти мужчины.

В настоящее время правоохранители не обнаружили признаков насильственной гибели мужчины. Скорее всего, он умер от переохлаждения. В СМИ отмечают, что труп был найден местным жителем, гулявшим по берегу реки Дубянка вместе с собакой.

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