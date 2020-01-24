Здесь рождаются новости.

Отец Урганта рассказал, что за убийство его сына предлагали 10 тысяч долларов

Дата:
Отец телеведущего Ивана Урганта, актёр Андрей Ургант, высказался насчёт требований лишить его сына российского гражданства. Согласно его словам, ему б

Отец телеведущего Ивана Урганта, актёр Андрей Ургант, высказался насчёт требований лишить его сына российского гражданства.

Согласно его словам, ему безразлично, что думают активисты по поводу этой ситуации, а лично он совершенно никак к этому не относится. Также он отмечает, что если эти люди уверены, что способны лишить человека гражданства, то в стране происходит что-то совсем непонятное.

Кроме того, Андрей Ургант напомнил о том, что всего лишь несколько лет назад была похожая ситуация: за 10 тысяч долларов люди искали того, кто согласится отрезать его сыну голову. Тогда поводом для подобных предложений послужила шутка Ивана Урганта в шоу «Смак» — он сообщил в программе, что порубил зелень «как красный комиссар жителей украинской деревни».

Актёр предполагает, что в следующей подобной ситуации предложат что-то ещё такого же рода.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Путь на Эверест
  2. Юлия Михалкова напишет «сенсационное эссе» о работе в «Уральских пельменях»
  3. В Улан-Удэ бездомные собаки напали на первоклассника

Эти новости могут вас заинтересовать

На французской монете XVII века изображено НЛО

Археологи: доисторические европейцы употребляли пищу в сыром виде

На борту вынужденно севшего в Казани самолета умер пассажир

ВОЗ составила рейтинг самых чистых и самых грязных столиц мира

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках