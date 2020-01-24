Отец Урганта рассказал, что за убийство его сына предлагали 10 тысяч долларов

Отец телеведущего Ивана Урганта, актёр Андрей Ургант, высказался насчёт требований лишить его сына российского гражданства.

Согласно его словам, ему безразлично, что думают активисты по поводу этой ситуации, а лично он совершенно никак к этому не относится. Также он отмечает, что если эти люди уверены, что способны лишить человека гражданства, то в стране происходит что-то совсем непонятное.

Кроме того, Андрей Ургант напомнил о том, что всего лишь несколько лет назад была похожая ситуация: за 10 тысяч долларов люди искали того, кто согласится отрезать его сыну голову. Тогда поводом для подобных предложений послужила шутка Ивана Урганта в шоу «Смак» — он сообщил в программе, что порубил зелень «как красный комиссар жителей украинской деревни».

Актёр предполагает, что в следующей подобной ситуации предложат что-то ещё такого же рода.