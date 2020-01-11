Здесь рождаются новости.

Отдыхающая на Сейшельских островах Анна Семенович показала фото без макияжа и укладки

Дата:
Анна Семенович разместила на своей странице в соцсети «Инстаграм» новые фотоснимки с отпуска на Сейшельских островах. Исполнительница предстала перед

Анна Семенович разместила на своей странице в соцсети «Инстаграм» новые фотоснимки с отпуска на Сейшельских островах. Исполнительница предстала перед подписчиками без укладки и косметики.

Звезда российской эстрады решила не тратить время на макияж и прическу во время отдыха за границей, и при этом она не постеснялась показать свой будничный образ поклонникам. На опубликованных фотографиях можно увидеть не только жизнерадостную певицу, но и восхитительные природные пейзажи.

Всего за пару дней запись с фото набрала более 30 тысяч отметок «нравится». К тому же многие пользователи засыпали исполнительницу положительными комментариями, в которых восхитились ее естественной красотой. Они также решили поинтересоваться у знаменитости, когда она собирается вернуться домой, но Семенович до сих пор не ответила им.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Александр Кокорин отдохнул в компании Валерии и Пригожина в Дубае
  2. Вера Брежнева «отрастила» усы на отдыхе
  3. Устроившая стриптиз возле бара смолянка рассказала свою версию случившегося

Эти новости могут вас заинтересовать

Ольга Бузова помолилась за страну из-за лесных пожаров в Сибири

Анфиса Чехова разделась догола ради фотосессии с конем

Внучка обнаружила безголовый скелет бабушки и рюкзак с 324 тыс. рублей

Ученые предполагают, что человечество было сослано на Землю с другой планеты

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках