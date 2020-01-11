Отдыхающая на Сейшельских островах Анна Семенович показала фото без макияжа и укладки

Анна Семенович разместила на своей странице в соцсети «Инстаграм» новые фотоснимки с отпуска на Сейшельских островах. Исполнительница предстала перед подписчиками без укладки и косметики.

Звезда российской эстрады решила не тратить время на макияж и прическу во время отдыха за границей, и при этом она не постеснялась показать свой будничный образ поклонникам. На опубликованных фотографиях можно увидеть не только жизнерадостную певицу, но и восхитительные природные пейзажи.

Всего за пару дней запись с фото набрала более 30 тысяч отметок «нравится». К тому же многие пользователи засыпали исполнительницу положительными комментариями, в которых восхитились ее естественной красотой. Они также решили поинтересоваться у знаменитости, когда она собирается вернуться домой, но Семенович до сих пор не ответила им.